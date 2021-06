Buon compleanno Meryl Streep: quali sono i migliori film della leggendaria attrice?

La leggendaria Meryl Streep, che nelle scorse ore ha festeggiato il suo 72esimo compleanno, può vantare una delle carriere più illustri della storia di Hollywood: con 93 crediti a suo nome, tre vittorie agli Oscar e il record del maggior numero di nomination (21), quali sono i suoi migliori film?

Dopo anni di performance teatrali, Meryl Streep negli anni '70 si lasciò ispirare dalla performance di Robert De Niro in Taxi Driver di Martin Scorsese per provare ad entrare nel cinema: l'esordio avvenne nel 1977 con Giulia di Fred Zinnemann, ma già al secondo film - uscito nel '78 - ottenne la sua prima nomination agli Oscar come migliore attrice non protagonista per Il cacciatore di Michael Cimino, nel quale lavorò proprio con De Niro. Nel '79 apparve in Manhattan di Woody Allen, e dopo questa incredibile tripletta il suo nome divenne uno dei più acclamati di Hollywood.

Tra i suoi film più famosi ricordiamo Out of Africa del 1985, The Bridges of Madison County di e con Clint Eastwood del 1995, Il diavolo veste Prada e Radio America di Robert Altman (entrambi del 2006) e l'adattamento cinematografico del successo teatrale Mamma Mia!, che nel 2008 è diventato il suo più grande successo al botteghino. Dagli anni 2010 è diventata celeberrima la sua interpretazione di Margaret Thatcher in The Iron Lady, che le è valsa il terzo premio Oscar, ma anche i ruoli in Into The Woods, The Post di Steven Spielberg, i sequel Mamma Mia: Here We Go Again e Mary Poppins Returns e anche il successo in tv con Big Little Lies.

Prossimamente la ritroveremo in Don't Look Up, il nuovo film Netflix con protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.