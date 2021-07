Buon Compleanno Margot Robbie: tutti i suoi film in arrivo, da The Suicide Squad a Babylon

Oggi è un giorno speciale per Margot Robbie: l'attrice di C'era una volta a Hollywood compie infatti 31 anni, e per l'occasione vi proponiamo un recap di tutti i film che la vedranno come protagonista nel prossimo periodo.

Il primo in ordine di uscita, nonché l'unico ad essere stato completato, è The Suicide Squad, attesa pellicola DC diretta da James Gunn e in arrivo il 5 agosto 2021 che la rivedrà ancora una volta nei panni di Harley Quinn dopo il successo ottenuto con Suicide Squad e Birds of Prey.

Dopodiché l'attrice ha in programma di apparire come protagonista in tre importanti progetti. Il più atteso tra questi è probabilmente Babylon, nuova opera diretta da Damien Chazelle (La La Land) in cui reciterà al fianco di Brad Pitt e altre star del calibro di Olivia Wilde, Katherine Waterstone e Tobey Maguire. Scritto e diretto dal regista di La La Land e First Man - Il primo uomo, il film sarà ambientato a fine anni '20 durante la transizione dell'industria cinematografica dai film muti al sonoro, esplorando l'ascesa e la caduta di più personaggi

Passiamo poi al nuovo film ancora senza titolo di David O. Russell, che stando alle prime indiscrezioni racconterà la storia di "un'improbabile collaborazione tra un medico e un avvocato". Anche in questo film la Robbie farà parte di un cast all-star composto tra gli altri da Christian Bale, John David Washington, Taylor Swift, Rami Malek, Zoe Saldana, Robert De Niro, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Anya Taylor-Joy, Chris Rock.

Rimane infine l'annunciato film di Barbie, trasposizione cinematografica della linea di fashion doll più celebri al mondo che, neanche a dirlo, vedrà Margot Robbie nel ruolo principale. Se il progetto vi fa storcere il naso, è utile tenere a mente che la pellicola è stata affidata a due acclamati autori come Greta Gerwig e Noah Baumbach, che si occuperanno rispettivamente della regia e della sceneggiatura.

Quale tra questi titoli attendete con maggiore trepidazione?