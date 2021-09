Buon compleanno, Keanu Reeves! Ecco i suoi migliori film da guardare in streaming

Il 2 settembre è una data importante per Keanu Reeves: l'attore nacque infatti proprio in questo giorno nel 1964 e festeggia quindi oggi il suo 57esimo compleanno. Per l'occasione, dunque, ci sembra giusto segnalarvi alcuni film con l'indimenticabile Neo di Matrix da recuperare tramite le principali piattaforme streaming.

I servizi più noti, d'altronde, ci offrono una scelta piuttosto ampia in tal senso: partiamo da Netflix, ad esempio, con la grande N che mette sul tavolo un trittico di tutto rispetto composto da cult come L'Avvocato del Diavolo, nel quale troviamo il nostro alle prese con un Satana in giacca e cravatta interpretato da un incredibile Al Pacino, Constantine (tanto per restare in tema conflitti tra inferno e paradiso) e l'immortale Dracula di Bram Stoker firmato da Francis Ford Coppola.

Altrettanto sostanziosa è l'offerta di Amazon Prime Video: nel catalogo della piattaforma di Jeffrey Bezos troviamo infatti il violentissimo e adrenalinico primo capitolo di John Wick, ma anche una vera e propria pietra miliare del cinema action come il Point Break di Kathryn Bigelow.

Chiudiamo quindi con Disney+: il servizio streaming della casa di Topolino mette a disposizione dei suoi utenti Speed, tra i primi successi di un giovanissimo Reeves in compagnia di una splendida Sandra Bullock, ma anche l'ottimo thriller Reazione a Catena e il più recente Ultimatum alla Terra, remake del film omonimo datato 1951.

Con quale di questi film festeggerete il compleanno di una delle star più amate di Hollywood? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sui migliori film della carriera di Keanu Reeves.