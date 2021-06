Buon compleanno, Johnny Depp! L'ex-Jack Sparrow compie 58 anni

Proprio come il buon vino Johnny Depp sembra migliorare con gli anni: nonostante un vissuto decisamente sopra le righe e tutt'altro che tranquillo, l'attore di Edward Mani di Forbice non pare intenzionato a perdere un solo grammo di quel fascino che lo rende ancora oggi una delle star di Hollywood più amate al mondo.

Non abbiamo deciso, naturalmente, di celebrare il buon Johnny per puro caso: proprio in queste ore l'ex-Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi sta infatti spegnendo le sue prime 58 candeline, essendo nato proprio il 9 giugno del lontano 1963.

58 anni in cui le soddisfazioni non sono mancate: il nostro ne ha fatta di strada dai tempi di Platoon ed Edward Mani di Forbice, arrivando ad interpretare ruoli rimasti nell'immaginario collettivo come il già menzionato Jack Sparrow, ma anche il Cappellaio Matto di Alice in Wonderland o il Willy Wonka de La Fabbrica di Cioccolato, passando per il breve ma intenso Grindelwald di Animali Fantastici.

Non è ancora chiaro, purtroppo, quali saranno i futuri progetti in cui potremo ammirare il talento di Depp: l'attore sta vivendo un momento sicuramente non facile, con la nota vicenda della causa contro l'ex-moglie Amber Heard ad occupare ormai da tempo quasi interamente la sua vita privata e pubblica e le grandi produzioni che non sembrano intenzionate a tornare a collaborare con lui in tempi brevi.

Noi, comunque, non possiamo far altro che rinnovare i nostri auguri e attendere novità, sperando di poter rivedere al più presto Depp fare ciò che sa fare meglio: interpretare personaggi indimenticabili e regalare emozioni ai suoi fan sparsi in tutto il mondo.