Buon compleanno a Jeremy Renner: 'Semplicemente, la paura non è parte della mia vita'

Jeremy Renner spegne 53 candeline. L’attore californiano del Marvel Cinematic Universe, vittima del gravissimo incidente che lo ha visto suo malgrado protagonista poco più di un anno fa, si prepara a cominciare il 2024 con nuovi progetti e rinnovate speranze per il prosieguo delle sue carriere negli ambiti cinematografici e musicali.

Dopo aver parlato delle condizioni di salute di Jeremy Renner, torniamo ad occuparci dell’attore di Modesto per rivolgergli i più sentiti auguri per il suo compleanno.

Il 2023 è stato sicuramente uno degli anni più complicati della vita dell’interprete dopo l’incedente capitatogli il primo di gennaio e che ne ha messo a serio rischio non solo il suo futuro lavorativo.

Dopo una lunga riabilitazione e una lontananza forzata dalle scene, Renner sembra finalmente pronto a tornare in azione, forte di un nuovo spirito forgiato nella sofferenza di un periodo estremamente difficile dal punto di vista psicologico oltre che fisico.

Un momento in cui ogni certezza deve essere venuta meno nella testa dell’attore che ha saputo dimostrare una capacità d’animo assolutamente straordinaria. In questo senso, l’attore aveva già discusso di cosa significhi per lui affrontare ostacoli e difficoltà, sottolineando come l’atteggiamento svolga un ruolo fondamentale nel superare certe situazioni: “Semplicemente, la paura non fa parte della mia vita”.

Sperando che il 2024 possa segnare una vera e propria rinascita per l’attore di Arrival, pronto a tornare sul set di Mayor of Kingstown e a pubblicare un nuovo EP, intitolato Love and Titanium, vi lasciamo alla notizia della visita di Jeremy Renner all’ospedale in cui gli è stata salvata la vita.