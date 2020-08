Buon Compleanno Chris Hemsworth! L'interprete di Thor compie oggi 37 anni

L’interprete del dio del tuono, Chris Hemsworth, oggi compie oggi 37 anni e noi non possiamo che unirci al caloroso coro di auguri che il mondo del web sta dedicando a questo straordinario attore australiano.

Nonostante la giovane età, sono stati molti i successi macinati durante la sua eccezionale carriera cinematografica. Gli appassionati del Marvel Cinematic Universe lo ricorderanno sicuramente per il ruolo di Thor, potente figlio del sovrano di Asgard Odino. Ma Hemsworth può vantare tantissimi altri ruoli di grandissimo livello.

Lo abbiamo visto in Biancaneve e il cacciatore al fianco di Kirstern Stewart, ha interpretato il celebre pilota inglese James Hunt, eterno rivale dell'austriaco Niki Lauda, in Rush. Sempre al fianco di Ron Howard, ha recitato anche in Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick. Lo abbiamo visto poi far parte del famoso mondo di Star Trek e lo abbiamo anche visto interpretare il segretario tonto Kevin Beckman nel reboot tutto al femminile di Ghostbuster. Infine ha mostrato un grande affiatamento con Tessa Thomposon in Men in Black: International. Prenderà poi parte in Tyler Rake, di cui sarà anche produttore.

Queste sono solo alcune delle produzioni più famose che lo hanno reso noto al grande pubblico ma, Chris Hemsworth nonostante i molti impegni lavorativi, sembra essere anche un marito e un padre eccezionale. Sui social network non mancano mai le foto in compagnia delle sue figlie o della sua bellissima moglie. Un vero e proprio supereroe a tutti gli effetti dunque.

Intanto pare che a causa del Covid-19, Chris Hemsworth sia ritornato in Australia con la sua famiglia. Il mondo di Hollywood e gli Stati Uniti sarebbero stati poco sicuri secondo l'attore in un momento tanto complesso.