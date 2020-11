Buon compleanno Carlo Verdone, i 70 anni del regista e comico romano

Carlo Verdone raggiunge il traguardo dei 70 anni e per l'occasione vogliamo omaggiare uno dei grandi personaggi della Roma cinematografica, capace di marchiare in maniera indelebile il cinema italiano degli ultimi quarant'anni. Da Un sacco bello a Benedetta follia, Verdone ha raccontato l'Italia e la Capitale con grande ironia.

Figlio del critico cinematografico Mario Verdone, il giovane Carlo arriva alla maggiore età senz'alcuna velleità artistica, ma dopo la laurea in Lettere Moderne inizia a girare piccoli cortometraggi con la sua prima cinepresa, acquistata da Isabella Rossellini.

Gli esordi come attore avvengono nel mondo del cabaret, dove ha modo di testare e affinare alcuni dei personaggi che contraddistingueranno la sua carriera anche al cinema.



Dopo i debutti tv al fianco di altri giovani talenti comici (Massimo Troisi, i Gatti di Vicolo Miracoli), debutta al cinema come regista con Un sacco bello, dove inserisce alcuni dei suoi personaggi più famosi e viene iniziato alla regia da un maestro come Sergio Leone.

La carriera prosegue con Bianco, Rosso e Verdone, nel quale propone un'altra ampia gamma di caratterizzazioni e inserisce la mitica Sora Lella nel ruolo della classica nonna romana.

La sua evoluzione cinematografica lo porta a passare spesso dal registro prettamente comico a quello della commedia all'italiana, dopo altri successi nella decade degli anni '80 come Borotalco e Acqua e sapone, Verdone torna in auge negli anni '90, con film di successo come Viaggi di nozze, al fianco di Claudia Gerini.

Negli ultimi anni i suoi film sono stati piuttosto bistrattati dalla critica ma è riuscito comunque a conquistare il suo pubblico, con titoli come Benedetta follia e Posti in piedi in paradiso.

Commentando i suoi 70 anni Verdone non ha abbandonato la sua consueta determinazione e ironia:"So' tanti ma la mente è lucida e le anche robuste. La corsa continua!".



A gennaio 2020 Verdone ha annunciato la produzione di una serie tv con Amazon, Vita da Carlo. Su Everyeye trovate la recensione di Benedetta follia.