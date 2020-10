Buon compleanno Brie Larson: l'interprete di Captain Marvel compie oggi 31 anni

Brianne Sidonie Desaulniers a.k.a. Brie Larson festeggia oggi. 1 ottobre, il suo trentunesimo compleanno. Quale modo migliore di celebrare la ricorrenza se non un breve excursus nella sua carriera da attrice?

Sebbene ci siano stati due snodi fondamentali nel suo percorso da attrice di cui siamo tutti a conoscenza, ovvero l'Oscar come Miglior attrice protagonista per il film di Lenny Abrahamson Room e il casting come Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe, Brie Larson ha un curriculum davvero invidiabile, specialmente considerando la sua giovane età.

Larson ha infatti debuttato a fine anni '90 in tv con dei ruoli minori in serie come To Have & To Hold, Il Tocco di un Angelo e Popular, la serie di MTV creata da Ryan Murphy e Gina Matthews, per poi ottenere la parte di una delle protagoniste (assieme alla futura collega del MCU Kat Dennings) nella sitcom di TWB Raising Dad.

Dopo una serie di film come la pellicola di Disney Channel Right on Track e la rom-com Sleepover, l'attrice inizia a lavorare a progetti più impegnati come Tanner Hall - Storia di un'Amicizia o Lo Stravagante Mondo di Greenberg, e nel 2010 arriva uno dei suoi ruoli ancora oggi più popolari, quello di Envy Adams nella pellicola di Edgar Wright Scott Pilgrim vs. The World (sì, la stessa in cui ha recitato anche un altro Capitano della Marvel, Chris Evans).

Nel 2009 tornerà in tv per la serie tv United States of Tara, alla quale prenderà parte per la sua intera durata, per poi apparire in diverse pellicole come Rampart, 21 Jump Street, The Spectacular Now e Don Jon.

Nel 2013 e nel 2014 apparirà in tre episodi di Community, ma sarà il 2015 l'anno della svolta con il già menzionato Room. Da lì, la carriera di Brie è tutta in salita, tra blockbuster come Kong: Skull Island e i vari film Marvel (nei quali, come ormai sappiamo dà il volto a Carol Danvers a.k.a. Captain Marvel), a film indie come Il Castello di Vetro e la pellicola prodotta da Netflix Unicorn Store, della quale è anche regista.

Tra i suoi ultimi progetti ricordiamo il film del 2019 Il Diritto di Opporsi, nel quale ha recitato al fianco di Michael B. Jordan e Jamie Foxx, e Between Two Ferns: Il Film, con Zach Galifianakis e Matthew MCognaughey.

A breve, Brie Larson tornerà a interpretare la supereroina Marvel nel secondo capitolo di Captain Marvel.