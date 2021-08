Buon compleanno a Ben Affleck: quali sono i suoi prossimi film in uscita?

Ben Affleck oggi compie 49 anni, che presumibilmente festeggerà insieme alla ritrovata Jennifer Lopez, ma per festeggiarlo adeguatamente abbiamo pensato di rispondere ad una domanda che molti suoi fan si pongono: quali sono tutti i film di Ben Affleck in uscita?.

Proviamo a fare insieme il punto della situazione: il primo titolo a venire in mente è Deep Water, nuovo thriller erotico di Adrian Lyne che l'anno scorso ha fatto scoppiare l'amore fra Ben Affleck e Ana de Armas, anche se al momento tutta l'attenzione è focalizzata su The Last Duel, il nuovo film di Ridley Scott che Ben Affleck ha scritto insieme a Matt Damon oltre vent'anni dopo l'Oscar per la sceneggiatura originale vinto dalla coppia di amici con Good Will Hunting, la cui data d'uscita è prevista per il 14 ottobre prossimo. L'attore ha anche lavorato per George Clooney come protagonista di Tender Bar, nuovo film Amazon diretto da Clooney le cui riprese sono già state completate, e secondo le ultime indiscrezioni a settembre sarà sul set di The Flash di Andy Muschietti per riprendere il ruolo del Batman versione Zack Snyder.

Tra i progetti sulla scrivania del Ben Affleck regista troviamo poi Ghost Army, un war-movie ambientato nella Seconda Guerra Mondiale al quale Affleck lavorerà anche come sceneggiatore e protagonista principale e Falling to Earth, un dramma ispirato ad una storia vera basata sul Tornado del Tri-State. Inoltre Ben Affleck è anche associato a Hypnotic, diretto da Robert Rodriguez, nel quale interpreterà un detective coinvolto in un mistero che circonda la scomparsa di sua figlia e i suoi legami con un programma governativo segreto, I Am Still Alive, che lo vedrà protagonista e produttore di una storia thriller descritta come un incrocio fra Wild e The Revenant e infine Ghost of King Leopold, un dramma storico di guerra basato sul libro "King Leopold's Ghost: A Story of Green, Terror, and Heroism in Colonial Africa" di Adam Hochschild, incentrato sull'orribile crociata del re belga Leopoldo II attraverso il Congo alla fine del XIX secolo.

Last but not least, Affleck starebbe anche lavorando ad un film senza titolo sul McDonald's Monopoly - incentrato sulla storia della truffa del Monopoly di McDonald's - che produrrà insieme a Matt Damon.

Tanti auguri, Ben Affleck!