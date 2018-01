Buon 2018 da... Gli Incredibili! Ed è un augurio davvero... Incredibile!

Gli Incredibili 2 ci ha regalato un augurio di Buon 2018 che possiamo tranquillamente prendere... alla lettera! Adesso vi spieghiamo esattamente cosa è successo.

Innanzitutto Buon Anno a tutti i lettori, da parte dello staff cinema di Everyeye!

Poi, cominciamo con il dire che, quando gli americani festeggiano, il brindisi lo chiamano "toast", come il panino, sì! E quindi, per onorare una tradizione consolidatissima, la Disney ha pensato bene di farci fare un bel "toast" di Capodanno dagli Incredibili, che stanno per arrivare con la loro seconda avventura, a più di 10 anni dalla prima!

E il brindisi che ci offrono i supereroi formato famiglia, è... Un TOAST vero e proprio! Con il logo de Gli Incredibili tostato sopra! Un modo molto simpatico per ricordarci che tra poco li rivedremo in sala, oltre che, ok, ad augurarci un 2018 colmo di soddisfazioni ecc... ecc... ecc...!

Secondo voi il toast avrà un ruolo nel sequel? :) In ogni caso, ecco la caption originale: " Walt Disney Studios

✔ @DisneyStudios Here’s a toast to an Incredible New Year. #Incredibles2"

Tutti pronti per vedere Gli incredibili 2? Noi sì, anche se, per adesso, abbiamo visto solo il primo trailer... La pellicola uscirà a giugno in USA, noi invece, dovremo aspettare un po' di più per vederlo in Italia.

Stay tuned e ancora: Buon 2018 a tutti!