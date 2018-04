Bumblebee, lo spin-off di Transformers si è mostrato al CinemaCon con una prima clip

Si sta tenendo in questi giorni l'annuale CinemaCon di Las Vegas, evento dove vengono mostrati i prossimi titoli in uscita dai grandi studios alla stampa e agli addetti ai lavori, e nel mentre della conferenza Universal è stata proiettata una prima clip dell'atteso spin-off dedicato a Bumblebee.

Il film prenderà piede venti anni prima degli eventi del primo capitolo dei Transformers di Michael Bay, quando l'autobot titolare del progetto, Bumblebee, si rifugiò in una piccola cittadina balneare della California, incrociando la sua strada con quella di Charlie, adolescente problematica che scoprirà ben presto la vera natura del suo adorato maggiolino giallo.



La bella e talentuosa Hailee Stainfeld (Il Grinta) vestirà i panni di Charlie, e proprio la protagonista è salita sul palco del CinemaCon insieme alle co-star John Cena e Jorge Lendeborg Jr per presentare la clip del film. Purtroppo non è stata distribuita online dallo studio, ma la descrizione del filmato ci rivela che questo mostrava Charlie lavorare al suo maggiolino, che d'un tratto si trasforma in autobot. Entrambi si spaventano molto, ma nella clip si intuisce come i due faranno pesto amicizia, con Charlie che si scoprirà essere la fonte del nome Bumblebee, dato all'amico senza voce.



La Steinfeld ha descritto il lavoro sul set come "un'esperienza incredibile", parlando del suo rapporto con il personaggio definendolo "emozionante e di gran cuore". Knight, dal canto suo, ha parlato del film come "di un sogno divenuto realtà", citando la sua esperienza infantile con i giocattoli Hasbro come fonte di aiuto nella gestione delle emozioni dell'Autobot.



Vi ricordiamo che Bumblebee uscirà nelle sale americane il 21 dicembre 2018, in tempo per la stagione natalizia.