Bumblebee è 'solidamente redditizio, un sequel è probabile

Quando il film dedicato al personaggio di Bumblebee è arrivato nei cinema lo scorso dicembre, in molti si sono domandati quale fosse il futuro per il Transformer dopo una non brillante corsa al box-office mondiale.

Infatti, nonostante sia stato acclamato da pubblico e da critica, il film su Bumblebee ha davvero faticato nella sua corsa al botteghino, 'schiacciato' da Aquaman. La pellicola ha incassato solo 100 milioni di dollari nel mercato statunitense, e a livello mondiale è a quota 300 milioni: è, senza ombra di dubbio, il film sui Transformers che ha incassato di meno da sempre. Eppure il suo budget contenuto, di soli 135 milioni di dollari, potrebbe essere un grande vantaggio per lo spin-off, soprattutto rispetto ai budget molto più alti degli altri film del franchise di casa Hasbro.

Sicuramente per lo studio è un piccolo successo, considerato anche l'ultimo episodio del 2017, Transformers - L'ultimo Cavaliere, che ha fatto perdere allo studio ben 100 milioni di dollari.

Parlando della performance di questo spin-off in una conference a Las Vegas, il CEO di VIACOM Bob Bakish ha confermato che per loro e la Paramount il film è "solidamente redditizio", il che rende le chance di un sequel più alte rispetto a quanto pensato originariamente dal pubblico.