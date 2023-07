Bumblebee, per le riprese fu realizzata una riproduzione reale del robot

Recitare con personaggi non fatti di carne ed ossa non è mai semplice. Moltissimi attori, nel corso degli ultimi anni, hanno avuto questa difficoltà a causa di co-protagonisti da realizzare in CGI. Per Bumblebee il destino fu simile ma la produzione cercò di ovviare al problema in modo alternativo.

Il personaggio di Bumblebee, infatti, compariva nella maggior parte delle scene insieme ad Hailee Steinfeld. L'attrice, in un primo momento, pare avesse mostrato molta difficoltà a recitare senza avere una controparte reale a cui rifarsi. Proprio per questo motivo (e per facilitare il lavoro agli effetti visivi) si decise di costruire un riferimento "reale" di Bumblebee in modo che coloro che erano presenti sul set fossero in grado di avere un personaggio "vero" a cui rifarsi.

Mentre è stato annunciato che il sequel di Bumblebee sarà più simile ai Transformers di Michael Bay, la lavorazione del primo capitolo è stata curata nei minimi dettagli. Proprio per questo motivo, fu costruita una versione di Bumblebee che ne riproducesse testa, petto, spalle ed occhi facilitando inevitabilmente il lavoro ad Hailee Steinfeld nel corso delle riprese del film. L'attrice, infatti, ebbe la possibilità di utilizzare il fantoccio come compagno di scena e quindi non recitare a vuoto la sua parte.

Per approfondire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Bumblebee. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!