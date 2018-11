Bumblebee: le previsioni sul weekend d'apertura non sono ottimali

Con Halloween appeno trascorso si è aperta ufficialmente la stagione delle festività, un periodo particolarmente redditizio per le casse del botteghino e di sicuro una ventata d’aria per gli esercenti di tutto il mondo. Essendo un periodo, dunque, abbastanza caldo e competitivo a farne le spese potrebbe essere il prequel della Paramount Pictures.

Il lungometraggio della saga cinematografica dei Transformers arriverà sul grande schermo in quello che storicamente è definibile come il periodo più caldo dal punto di vista degli incassi e le prime stime su Bumblebee non sembrano essere altrettanto roventi se comparate al resto delle pellicole del franchise che lo hanno preceduto.

Ovviamente queste previsioni riguardano il weekend d’apertura dello spin-off e stando alle stesse ci si aspetta che il film arrivi a guadagnare tra i 15 e i 20 milioni di dollari, una prospettiva che andrebbe certamente bene per alcune pellicole ma non di certo un risultato roseo per un investimento legato al mondo dei Transformers.

Quand’anche riuscisse a toccare i 25 milioni non raggiungerebbe comunque la cima della classifica considerando che nella stessa fase temporale dovrà vedersela con il cinecomic Aquaman e con l’atteso ritorno di Mary Poppins interpretata da Emily Blunt. A motivo di ciò è più che probabile che Bumblebee si attesti al terzo posto nel primo weekend di proiezione.

Andando a spulciare i dati del resto dei precedenti capitoli il primo posto nell’elenco dei maggiori guadagni nel weekend d’apertura è detenuto da Transformers - La vendetta del Caduto con ben 108 milioni di dollari, seguito dalla quarta avventura Transformers 4 - L'era dell'estinzione con 100 milioni. All’ultimo posto, invece, campeggia Transformers - L'ultimo cavaliere, quinto ed ultimo tentativo del franchise, il quale si attesta a soli 44 milioni di dollari, un esito non certamente positivo.

È il 1987 e Bumblebee, durante la sua fuga, trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie (Hailee Steinfeld), alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, trova Bumblebee, sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile. Quando Charlie lo fa rivivere, capisce subito che non si tratta di un normale maggiolino giallo Volkswagen.

Diretto da Travis Knight (Kubo e la spada magica), Bumblebee sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 20 dicembre.