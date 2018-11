Bumblebee, nuovo poster ufficiale per l'atteso spin-off di Transformers

Bumblebee è stato scritto da Christina Hodson ed è diretto da Travis Knight (Kubo e La Spada Magica). Arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 20 dicembre ed è inteso come primo episodio di una potenziale serie di standalone dedicati ai personaggi del franchise.

Il film è il primo spin-off standalone del fortunato franchise, e racconterà la storia del Transformer Bumblebee. Nel 1987 l'alieno trova rifugio nella discarica di una piccola cittadina balneare californiana, mentre Charlie (Hailee Steinfeld), al compimento dei 18 anni, cerca di trovare il suo posto nel mondo. La ragazza scopre casualmente Bumblebee, sfregiato da una battaglia e decisamente a pezzi. Quando Charlie lo rimette in sesto, capisce molto rapidamente che non si tratta di un normale maggiolino giallo Volkswagen.

Nel cast dell'adattamento cinematografico dei famosi personaggi della Hasbro troviamo anche John Cena, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Abby Quinn, Rachel Crow, Ricardo Hoyos e Gracie Dzienny . Steven Spielberg tornerà come produttore esecutivo tramite la sua Amblin Entertainment, mentre tra i produttori figurano Michael Bay e Lorenzo Di Bonaventura .

È stato rilasciato online un nuovo poster ufficiale (forse la locandina americana definitiva) per l'atteso Bumblebee , primo spin-off di Transformers dedicato al giallissimo autobot senza voce diretto da Travis Knight ( Kubo e la Spada Magica ) che vede tra i protagonisti anche Hailee Steinfeld .

