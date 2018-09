Bumblebee: Hailee Steinfeld nel nuovo trailer ufficiale (anche in italiano!)

Paramount Pictures ha diffuso un nuovo trailer ufficiale (anche in italiano) di Bumblebee, lo spin-off tratto dalla saga di Transformers che stavolta vede alla regia Travis Knight.

Nel cast dell'adattamento cinematografico dei famosi personaggi della Hasbro troveremo Hailee Steinfeld (Edge of Seventeen), John Cena (Daddy's Home 2), Pamela Adlon (Better Things), Stephen Schneider (Broad City), Jorge Lendenborg Jr. (Spider-Man: Homecoming), Jason Drucker (Diary of a Wimpy Kid: The Long Hall), Kenneth Choi (American Crime Story), Ricardo Hoyos (Degrassi: Next Class), Abby Quinn (Landline), Rachel Crow (Deidra & Laney Rob a Train) e Grace Dzienny (Zoo).

“Ho voluto approcciare questo enorme e costoso franchise concentrandomi su un angoletto dell'universo”, ha confermato Travis Knight, il regista dello spin-off. “Tutto ciò che ho provato a fare alla Laika, miscelando luce ed oscurità, intensità e calore, umorismo e cuore, è qualcosa che ho voluto portare anche nel franchise dei Transformers. Al suo centro, c’è una bellissima storia d'amore tra due anime danneggiate che si trovano e che si prendono cura l'uno dell'altra. Sono cresciuto amando quei film della Amblin di Steven Spielberg. E cerchiamo di evocare quel tipo di emozione in questa pellicola, unendo una storia del tipo 'coming-of-age' alla sci-fi intensa”.

La Paramount e la Hasbro stanno continuando a sviluppare ulteriori film del franchise dedicato ai Transformers, sebbene il loro status, per ora, sia incerto.

Bumblebee arriverà nei cinema in tempo per questo Natale (il 21 dicembre negli Stati Uniti).

Sinossi: L’anno è il 1987, Bumblebee in fuga si nasconde all’interno di un centro di rottamazione in una piccola cittadina sulla costa californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), quasi diciottenne, sta cercando il suo posto nel mondo quando trova Bumblebee, rotto e logorato dalla battaglia. Quando Charlie lo risveglia, scopre rapidamente che non si tratta del classico maggiolino giallo Volksvagen…