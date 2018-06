Bumblebee: ecco un mini video di presentazione del film!

La Paramount Pictures ha diramato una featurette di Bumblebee, lo spinoff sul transformer giallo che è una sorta di origin story del personaggio, diretto dal regista Travis Knight.

Knight, il cui spin-off Transformers arriverà nelle sale questo dicembre, è stato incaricato di riportare il franchise alle origini e, nel farlo, di tirarlo fuori dai guai, dopo il "disastro" che è stato Transformers: L'Ultimo Cavaliere. Ecco cosa ha detto il regista di tutta la questione legata a Bumblebee:

"Alla Laika cerchiamo di trovare un equilibrio creativo tra oscurità e luce, intensità, calore, umorismo e cuore", ha detto Knight. "L'idea di portare quel tipo di filosofia in Bumblebee è stata davvero emozionante. Ero un bambino degli anni '80 e sono cresciuto amando quei classici racconti di formazione spielberghiani, quindi volevo portare qualcosa del genere in Bumblebee."

La sinossi: "In fuga nell'anno 1987, Bumblebee trova rifugio nella discarica di una piccola cittadina balneare californiana, mentre Charlie (Hailee Steinfeld), alla compimento dei 18 anni, cerca di trovare il suo posto nel mondo. La ragazza scopre casualmente Bumblebee, sfregiato dalla battaglia e decisamente a pezzi. Quando Charlie lo rimette in sesto, capisce molto rapidamente che non si tratta di un normale maggiolino giallo VolksWagen."