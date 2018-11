Bumblebee, azione e amicizia nel nuovo spot tv internazionale

È stato pubblicato oggi online un nuovo spot TV ufficiale dell'attesissimo Bumblebee, spin-off dedicato all'Autobot giallo e senza voce di Transformers diretto da Travis Knight (Kubo e la spada magica) che vede protagonista Hailee Steinfeld (Pitch Perfect 2, Il Grinta).

Nel corso di una recente intervista con il noto magazine, il regista della pellicola, Travis Knight, ha dichiarato che il film “mostrerà come questi robot fracassoni e giganteschi possano davvero avere un’anima e un cuore. Da bambini noi stessi eravamo degli storyteller quando giocavamo con le action-figures. Quei giocattoli li abbiamo amati molto e le cose che ami diventano parte di te, di ciò che sei. E io amo questo genere di cose”.

La Paramount e la Hasbro stanno continuando a sviluppare ulteriori film del franchise dedicato ai Transformers, sebbene il loro status, per ora, sia incerto.

Bumblebee arriverà nei cinema americani in tempo per questo Natale (il 21 dicembre negli Stati Uniti), anche nelle sale italiane la release è prevista per il 20 dicembre.

Questa la sinossi ufficiale: L’anno è il 1987, Bumblebee in fuga si nasconde all’interno di un centro di rottamazione in una piccola cittadina sulla costa californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), quasi diciottenne, sta cercando il suo posto nel mondo quando trova Bumblebee, rotto e logorato dalla battaglia. Quando Charlie lo risveglia, scopre rapidamente che non si tratta del classico maggiolino giallo Volksvagen…"