Bumblebee: The Movie. Così si chiamerà il film e, anche se probabilmente, prima del release in sala il logo e il titolo subiranno qualche ulteriore miglioria, la prima occhiata è questa e più o meno è ciò che dovremo aspettarci.

La protagonista della pellicola, Hailee Steinfeld, ha postato l'immagine e il video sul suo account IG, e Transformers World 2005 ha fatto lo screenshot: le immagini e il video infatti, si riferiscono al party di chiusura dei lavori, la festa di fine riprese cioè. Che ne pensate? Vi piace?

Sinossi: "E' il 1987, periodo in cui Bumblebee si nasconde in una discarica di rifiuti. Lì viene scoperto e rimesso in sesto da Charlie (Steinfeld) che, quasi sul punto di compiere diciotto anni, cerca di trovare il suo posto nel mondo."