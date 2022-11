Bullitt: Bradley Cooper sarà la star del nuovo film di Steven Spielberg!

Come vi abbiamo riportato qualche mese fa, Steven Spielberg dirigerà un nuovo film di Bullitt, pellicola del 1968 resa famosa dal personaggio di Steve McQueen. E il regista sembra aver finalmente trovato la sua star.

Infatti, Bradley Cooper è stato scelto per interpretare il protagonista del progetto. Il film non sarà un remake dell' originale, basato sul romanzo del 1963 "Mute Witness" di Robert L. Fish, ma racconterà una nuova storia con lo stesso personaggio: nel film originale, Frank Bullitt è un poliziotto di San Francisco dai modi bruschi che si mette alla ricerca del boss della mafia che ha ucciso il suo testimone chiave.

Cooper si unirà a Spielberg e Kristie Macosko Krieger come produttori del film, mentre lo sceneggiatore premio Oscar di “Spotlight” Josh Singer scriverà la sceneggiatura del nuovo Bullitt, con il figlio di McQueen, Chad, e la nipote Molly, che saranno produttori esecutivi. Cooper, Spielberg e Krieger sono inoltre i produttori di "Maestro", prossimo film dell'attore incentrato sulla vita di Leonard Bernstein.

Oltre a “Maestro”, Cooper sarà anche la voce di Rocket Raccoon in “Guardians of the Galaxy Vol. 3" e nell'imminente speciale di Disney+ "The Guardians of the Galaxy Holiday Special". “Maestro” sarà il secondo film del regista di “Silver Linings Playbook” e “American Sniper”, dopo il suo acclamato “A Star Is Born” nel 2018.