Bullet train: vi sveliamo il nuovo ed esagerato poster dell'action movie con Brad Pitt

Dopo il secondo trailer di Bullet Train, il nuovo action diretto dal regista di Deadpool 2 David Leitch con protagonista Brad Pitt torna a mostrarsi anche con un esagerato e coloratissimo poster e ufficiale.

In Bullet Train l'attore Premio Oscar interpreta Ladybug, un assassino sfortunato che, a bordo del treno più veloce del mondo, lo Shinkansen, dovrà affrontare tantissimi altri letali rivali assassini con lo stesso obiettivo. La locandina, disponibile in calce all'articolo, mostra il cast al completo avvolto dalla figura di un letale drago: oltre a Brad Pitt, il film include nel ruolo degli altri assassini a pagamento anche Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio.

Bullet Train è tratto dal romanzo "I sette killer dello Shinkansen", best seller di Kōtarō Isaka e arriverà in Italia solo al cinema dal 25 agosto, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. La storia segue il micidiale ma sfortunato assassino a pagamento Ladybug, oggi determinato a portare a termine il suo nuovo compito senza problemi dopo l’ennesimo ingaggio finito male: il destino, tuttavia, sembra avere altri piani, e la sua missione mette Ladybug in rotta di collisione con avversari letali provenienti da ogni parte del globo, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti e tutti a bordo del treno più veloce del mondo: sarà una corsa folle, senza sosta e piena di colpi di scena attraverso il Giappone moderno.

