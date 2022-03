Bullet Train: rimandata ancora una volta l'uscita dell'action thriller con Brad Pitt!

Il nuovo film con Brad Pitt, Bullet Train, ha una nuova data di uscita. Dopo il rinvio di Dicembre 2021, che ha spostato l'approdo in sala della pellicola dall'8 Aprile al 15 Luglio 2022, il thriller d'azione di David Leitch subisce un ulteriore slittamento.

Secondo quanto annunciato dalla Sony Pictures, infatti, la pellicola con Brad Pitt uscirà adesso il 29 Luglio, slot lasciato libero dallo slittamento del film DC Black Adam, che arriverà invece in sala il 21 Ottobre. A prendere il posto di Bullet Train il 15 Luglio ci sarà invece il mystery drama Where the Crawdads Sing.

Con questo ulteriore rinvio Bullet Train si ritroverà in sala insieme alla commedia d'azione animata della Paramount Paws of Fury: The Legend of Hank, che arriverà il 22 Luglio, data in cui vedremo anche Vengeance. Questo rinvio allontana invece l'uscita del film con Brad Pitt da quella del nuovo prodotto Marvel Thor: Love and Thunder, che raggiungerà la sala l'8 Luglio, in una mossa che potrebbe giovare a Bullet Train.

Nella pellicola seguiremo un cast corale di assassini eclettici e profondamente diversi, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, che compiono un viaggio senza sosta attraverso il Giappone moderno. Questi protagonisti saranno interpretati da attori di grande livello, come Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon e Benito A Martínez Ocasio/Bad Bunny.

Adesso non ci resta che attendere il 29 Luglio.