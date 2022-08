Bullet Train raggiunge i 62,5 milioni al botteghino: tutti i numeri della settimana

Arrivato già in 57 mercati, Bullet Train ha raggiunto i 32,4 milioni di incassi a livello internazionale, mentre negli USA ha registrato un'entrata di ben 30,1 milioni, per un totale di 62,5. Si tratta di un ottimo inizio per il film con Brad Pitt, che deve ancora arrivare in molti Paesi, inclusa l'Italia.

Considerando i dati del giorno di apertura, si era parlato di un flop per Bullet Train negli USA, ma sembra che il film possa riprendersi. Certo, non è semplice inserirsi in un mercato che vede incassi stellari come quelli di Jurassic World Dominion, che è secondo a Top Gun: Maverick nella classifica dei film che più hanno guadagnato nel 2022: la pellicola ha superato $ 1,35 miliardi (senza contare i dati della Cina). Thor: Love And Thunder è invece a $ 700 milioni.

Per quanto riguarda Bullet Train, a guidare nei mercati esteri è il Regno Unito, che registra un'apertura di $ 3,5 milioni, seguito dalla Francia con $ 3,1 milioni, il Messico con $ 3 milioni, l'Australia con $ 2,2 milioni e l'Arabia Saudita con $ 1,9 milioni. Seguono poi gli Emirati Arabi Uniti con $ 1,3 milioni, gli 1,5 milioni di dollari della Germania, 1,4 della Spagna e 1,3 di Taiwan. Per quanto riguarda l'uscita IMAX globale, sono stati raggiunti ben $ 4,1 milioni.

In ogni caso la situazione è ancora in salita, perché la Sony è in attesa di alcuni mercati chiave dove il film deve ancora arrivare: Corea del Sud (24 Agosto), Italia (25 Agosto) e Giappone (1 Settembre). Ci si aspetta dunque un innalzamento dei dati.

Intanto, tra i tre film attualmente al cinema ad aver guadagnato di più, figurano Elvis con un incassi di $ 251.2 milioni a livello globale, The Black Phone che ha raggiunto i $ 148.3 milioni e Where The Crawdads Sing con $ 77.3 milioni. Staremo a vedere se le cose cambieranno per il film con Brad Pitt. Intanto ecco il primo punteggio di Bullet Train su Rotten Tomatoes!