Bullet Train: ecco il primo punteggio su Rotten Tomatoes!

A circa due settimane dalla premiere di Bullet Train, il nuovo film con Brad Pitt è pronto ad arrivare in sala negli USA, mentre i fan italiani dovranno aspettare fine mese. Nell'attesa, però, questi ultimi potranno dare un'occhiata alle recensioni su Rotten Tomatoes, dove il film ha già un punteggio!

Come sappiamo, Rotten Tomatoes raccoglie le recensioni di diversi critici, anche di rilievo, dunque è sicuramente un portale attendibile. Il nuovo film di David Leitch per il momento ha ottenuto soltanto una trentina di recensioni, ed è quindi ancora una new entry, ma proprio il punteggio raccolto grazie a queste ci può già dare un'idea chiara sul prodotto.

Per coloro che avevano alte aspettative su Bullet Train, niente paura: la pellicola è stata Certified Fresh sul celebre sito, dove ha ottenuto il 71% di recensioni positive. Certo, il punteggio potrebbe ancora cambiare con l'incremento di interventi da parte di altri critici che man mano lo vedranno, ma sembra che potrebbe restare stabile intorno a questa media. Infatti la maggior parte dei giornalisti ha definito la pellicola probabilmente non originale, ma comunque un ottimo prodotto da intrattenimento.

E voi, cosa vi aspettate dalla pellicola con Brad Pitt? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco il poster definitivo di Bullet Train!