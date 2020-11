Bullet Train, Masi Oka new entry nel cast dell'action movie con Brad Pitt

La star di Heroes, Masi Oka, si è unita al cast dell'action movie Bullet Train, con protagonista il premio Oscar Brad Pitt. Il film sarà diretto dal regista di Hobbs & Shaw, David Leitch, che ha lavorato allo script assieme a Zak Olkewicz e lo co-produce insieme a Kelly McCormick e Antoine Fuqua. Le riprese dovrebbero iniziare al più presto.

Bullet Train è basato sul romanzo giapponese Maria Beetle, scritto dall'autore di best-seller Kotaro Isaka.

Al momento i dettagli della trama sono piuttosto vaghi e non è chiaro quale sarà il ruolo interpretato da Masi Oka. Famoso per il suo lavoro come artista digitale a Hollywood, Oka è noto al grande pubblico per il ruolo di Hiro Nakamura nella serie tv Heroes, per il quale ha ricevuto candidature ai Golden Globe e agli Emmy.



Ha lavorato in diverse pellicole di Hollywood, fra cui Agente Smart - Casino totale, Amici di letto, Jobs e di recente in Shark - Il primo squalo, diretto da Jon Turteltaub.

Ha ripreso il ruolo di Hiro Nakamura in Heroes Reborn e ha partecipato a più di 100 episodi di Hawaii Five-O.

Il suo lavoro si è esteso anche al mondo del doppiaggio per il film d'animazione Spie sotto copertura.

Nel cast di Bullet Train ci sarà anche Logan Herman mentre David Leitch dirige il film dopo aver trovato grande successo in titoli come Deadpool 2 e Fast & Furious - Hobbs & Shaw.