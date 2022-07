Bullet Train: guardate l'incredibile grafica del poster definitivo con Brad Pitt!

La locandina Dolby del nuovo film di Brad Pitt, Bullet Train, è finalmente stata pubblicata. La grafica chiave, progettata esclusivamente dall'artista 17th & Oak, vede al centro l'assassino interpretato da Brad Pitt, Ladybug, che si schiera contro i suoi vari rivali a bordo della locomotiva della pellicola, in un design dai colori vivaci.

In molti ovviamente hanno subito osservato quali assassini siano presenti nel poster Dolby del film, cosa che avevano già provato a capire dal trailer di Bullet Train. Con un grande cast, il pubblico ha iniziato infatti a speculare su quali e quanti rivali di Brad Pitt non arriveranno ai titoli di coda, e quali dunque vedremo più di altri. Nel nutrito ensemble ci sono grandi nomi come Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Bad Bunny, Logan Lerman, Zazie Beetz e Sandra Bullock.

L'attesa per Bullet Train è stata alta sin dal momento in cui sono iniziate le riprese del film, che molti hanno visto come un prodotto di richiamo al franchise di John Wick, cosa probabilmente vera ma solo in parte. Il regista David Leitch ha infatti chiarito di aver voluto imprimere un marchio decisamente personale e diverso al prodotto, che potrebbe dare il via a un franchise a sua volta. Staremo a vedere.