Bullet Train, il film con Brad Pitt rinviato di una settimana: ecco quando uscirà

L'estate, si sa, è un periodo ostico per le grosse produzioni: l'affluenza in sala tende a non essere quella di periodi di piena come quello natalizio, per cui evitare lo scontro diretto con altre release particolarmente attese diventa evidentemente ancora più importante del solito. Sarà questa la ragione dietro il rinvio di Bullet Train?

Il film per cui David Leitch si è ispirato a Jackie Chan, d'altronde, non è nuovo a questa sorte: inizialmente previsto per il 15 luglio di quest'anno, era poi slittato al 29 luglio solo per ricevere, in queste ore, l'ordine di attendere ancora qualche giorno prima di sbarcare nelle sale di tutto il mondo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, bisognerà attendere il prossimo 5 agosto per poter vedere sul grande schermo il film che potrà contare su di un cast d'eccezione composto da nomi come quelli di Brad Pitt, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson e Sandra Bullock. Un'ulteriore settimana di slittamento, dunque, per un film che, secondo alcune voci, Sony vorrebbe evitare di condannare al confronto diretto con altre grosse release estive come il NOPE di Jordan Peele o il Thor: Love and Thunder di Taika Waititi.

Vedremo se questo sarà l'ultimo episodio di questa vicenda, o se Leitch e la sua parata di star dovranno pazientare ulteriormente prima di vedere la luce: nell'attesa, comunque, ecco quali sono state le prime reazioni della critica a Bullet Train.