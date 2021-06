Bullet Train: il film con Brad Pitt dal regista di John Wick ha una data d'uscita!

Come riportato da The Wrap, Sony Pictures ha ufficializzato una serie di date d'uscita per i film del suo prossimo listino cinematografico in arrivo nei prossimi anni; tra questi c'è anche l'attesissimo Bullet Train, che vedrà la collaborazione tra il Premio Oscar Brad Pitt e David Leitch, regista di John Wick e di Deadpool 2.

Sony Pictures ha fissato l'uscita di Bullet Train per l'8 aprile 2022. Leitch aveva già diretto in precedenza Pitt in un cameo proprio per Deadpool 2. Adattamento del romanzo di Kotaro Isaka Maria Beetle: Bullet Train seguirà cinque assassini che si trovano su un treno giapponese ad alta velocità, i cui vagoni ne vedranno delle belle.

Il film sarà diretto da Leitch, già co-regista di John Wick e di Atomica Bionda, che produrrà la pellicola attraverso il suo banner di produzione 87North insieme alla partner Kelly McCormick. Ciò che stupisce ad un primo impatto però è il cast di Bullet Train, a dir poco sconfinato: pensate che, oltre a Brad Pitt e Sandra Bullock, ci saranno anche Joey King (The Act, The Kissing Booth), Aaron Taylor Johnson (Avengers: Age of Ultron, Tenet), Brian Tyree Henry (Marvel's Eternals, Atlanta), Zazie Beetz (Deadpool 2, Joker), Michael Shannon (Knives Out, Man of Steel), Logan Lerman (Hunters, Percy Jackson & the Olympians), Masi Oka (Heroes, Hawaii Five-0) e Andrew Koji (Warrior, Snake Eyes).

Stando a quanto da Greg Rementer, coordinatore stunt di Bullet Train: "Brad ha fatto il 95% delle sue scene senza stuntman: acrobazie fisiche, combattimenti... È un atleta nato, vi va davvero giù pesante!".

Infine, Sony ha fissato anche l'uscita di Oh Hell No, commedia con Ice Cube e Jack Black che arriverà il 1° luglio 2022.