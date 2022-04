Bullet Train, David Leitch svela:'Jackie Chan ha ispirato gli stunt del film'

Il regista di Bullet Train, David Leitch, ha raccontato che Jackie Chan ha influenzato pesantemente le scene d'azione della sua commedia. Intervistato da Empire Online, Leitch ha fatto riferimento agli stunt e all'umorismo slapstick di Chan come influenza decisiva sulla realizzazione di determinate sequenze.

"Senti il titolo Bullet Train e pensi 'Azione Hard-Boiled'. Ma in realtà è un action thriller comico, delirante e divertente" ha dichiarato il regista di Deadpool 2, confessando che le classiche scene di combattimento di Jackie Chan hanno ispirato un po' di fisicità nella commedia sulle scene d'azione nel treno. Tempo fa era stata diffusa la notizia che gli stunt di Brad Pitt erano quasi tutti opera dell'attore.



Sulle sequenze d'azione Leitch ha specificato:"I combattimenti sono progettati per migliorare i personaggi. Siamo qui per divertirci in uno spazio super-ristretto".

Bullet Train racconta la storia di un gruppo di assassini, con a capo Brad Pitt, ognuno di loro con un obiettivo collegato ma contrastante sullo sfondo di una corsa senza sosta nel Giappone odierno.



Il cast comprende altre star del calibro di Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Zazie Beetz, Logan Lerman, Karen Fukuhara, Masi Oka, Andrew Koji, Michael Shannon, Bad Bunny e Hiroyuki Sanada.



Prevista per l'8 aprile dopo uno slittamento iniziale, l'uscita di Bullet Train è stata rimandata nuovamente all'estate.

David Leitch è noto per le regie di film quali John Wick (seppur non accreditato), Atomica Bionda con Charlize Theron, Deadpool 2 e Hobbs & Shaw. Ora aggiunge un altro capitolo action alla propria carriera dietro la macchina da presa.