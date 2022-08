Bullet Train: cosa dovete sapere sul nuovo film con Brad Pitt dal regista di Deadpool 2

Dopo i 5 film ambientati in una sola location e i 5 film ambientati sui treni, anche in Italia è finalmente arrivato il giorno di uscita di Bullet Train, nuovo action di David Leitch con protagonista Brad Pitt.

Per l'occasione, vi forniamo la nostra solita guida relativa alle 5 cose da sapere assolutamente su Bullet Train per arrivare preparati in sala:

I sette killer dello Shinkansen : è il titolo del romanzo giapponese, scritto da Kōtarō Isaka, sul quale è basata la sceneggiatura di Bullet Train. La storia è quella di Ladybug, uno sfortunato assassino determinato a portare a termine il suo compito senza problemi dopo l’ennesimo ingaggio finito male. Il destino, tuttavia, sembra avere altri piani: la missione di Ladybug lo mette in rotta di collisione, a bordo del treno più veloce del mondo, con una serie di avversari letali provenienti da ogni parte del globo, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti.

: ... nel corso del film i fan incontreranno tre grosse superstar di Hollywood in ruoli secondari. Un indizio? Una di loro è legata a David Leitch, mentre l'altra ha lavorato molto recentemente con Brad Pitt. Compiti a casa, anzi sul treno: il film è interamente ambientato a bordo del treno Tokaido Shinkansen nella tratta Tokyo-Kyoto. Nella realtà il viaggio tra le due città dura 2 ore e 8 minuti, che qui corrisponde all'esatta durata del film.

