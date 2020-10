Bullet Train, Brian Tyree Henry si unisce al cast del film con Brad Pitt

Dai supereroi Marvel con Gli Eterni ai cecchini e agli assassini: Brian Tyree Henry si unisce al cast di Bullet Train, l' action movie diretto da David Leitch con protagonista Brad Pitt.

Basato sul libro dell'autore giapponese Kotaro Isaka, Maria Beetle, il film prodotto da Sony Pictures conta finora la presenza di Brad Pitt, Joey King (The Kissing Booth, The Lie), Andrew Koji (Warrior, Peaky Blinders) e l'ultima aggiunta prima di Henry, Aaron Taylor-Johnson.

Stando a quel poco che si sa sulla trama di Bullet Train, la storia sarà incentrata su un gruppo di cecchini e assassini, guidati da moventi differenti, tutti in viaggio su un treno per Tokyo.

La sceneggiatura sarà scritta da Zak Olkewicz (Lights Out - Terrore nel Buio, The Last Voyage of Demeter), e tra i produttori esecutivi del film troviamo Kelly McCormick, Antoine Fuqua e Kat Samick, con Ryosuke Saegusa e Yuma Terada a rappresentanza di Isaka e della sua IP. Brittany Morrissey, invece, si occuperà di supervisionare il progetto per Sony.

Brian Tyree Henry ha avuto un'agenda cinematografica piuttosto fitta negli ultimi tempi, tra il nuovo film di Joe Wright La Donna alla Finestra, con Amy Adams e Gary Oldman, il prossimo film di Godzilla, la pellicola Superintelligence per HBO Max, con Melissa McCarthy, e un film con Jennifer Lawrence il cui titolo è ancora sconosciuto. Inoltre, il prossimo anno Henry interpreterà il primo supereroe omosessuale del MCU ne Gli Eterni.