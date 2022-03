Bullet Train: yakuza proiettili e Brad Pitt versione sparatutto nel trailer fuori di testa

Purtroppo come vi abbiamo segnalato qualche settimana fa l'uscita di Bullet Train è stata rinviata, e adesso che la Sony Pictures ha pubblicato il primo trailer ufficiale del nuovo film con Brad Pitt, l'attesa sarà ancora più ardua.

Cinque assassini, un treno e il 95% degli stunt compiuti dal vivo: cosa potrebbe mai far deragliare questo attesissimo film d'azione? Il co-regista di John Wick nonché ex stuntman David Leitch è alla guida del film interpretato da Brad Pitt, tratto dalla graphic novel “Maria Beetle” di Kōtarō Isaka. Il primo trailer, che potete trovare all'interno dell'articolo, mostra Brad Pitt nei panni di uno dei cinque assassini protagonisti che salgono a bordo della locomotiva al centro della storia: a tutti loro è stato assegnato un obiettivo diverso, ma in qualche modo collegato a quello degli altri.

Nel cast corale anche Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon e Benito A Martínez Ocasio (alias Bad Bunny). Nel corso della sua carriera, Leitch è stato la controfigura di Brad Pitt in alcuni dei film più famosi della superstar, inclusi Troy, Fight Club e Mr. & Mrs. Smith”. Come regista, dopo aver collaborato a John Wick, ha diretto Atomic Blonde, Deadpool 2 e Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw: una cosa è certa, dunque, di cinema action ne sa qualcosa.

Bullet Train uscirà al cinema a partire dal 15 luglio. Durante le riprese Brad Pitt ha fatto quasi tutti i suoi stunt per il film, lo sapevate?