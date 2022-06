Bullet Train, Brad Pitt e tutti gli altri negli stupendi character poster: opere d'arte!

Inizia finalmente ad avvicinarsi l'uscita di Bullet Train, il nuovo comedy action con protagonista Brad Pitt inseguito da una moltitudine di killer a causa di una valigetta. Aaron-Taylor Johnson, Michael Shannon, Hiroyuki Sanada: li riconoscerete tutti in questi nuovi character poster semplicemente stupendi: ognuno è diverso!

Si sperava in un’uscita entro il 5 agosto per Bullet Train, ma alla fine si dovrà attendere altri venti giorni per il nuovo film con protagonista Brad Pitt a firma David Leitch, regista dalla filmografia molto particolare che conta, nell’ordine: Atomica Bionda con Charlize Theron, il secondo capitolo di Deadpool e lo spinoff di Fast & Furious – Hobbs & Shaw. Posticipata più volte, l’uscita delle sale non si avvicina quindi a velocità di proiettile, se così si può dire, accumulando un ritardo che per treni di quel genere sarebbe semplicemente impossibile.

Ma per fortuna, per lenire l’attesa dell’arrivo in sala ci pensa un materiale promozionale più che eccitante, molto colorato e più pazzo che mai. Sicuramente folle era l’ultimo trailer di Bullet Train, ma questi nuovi character poster che ci mostrano il cast al completo – e che trovate in fondo all’articolo – sono più artistici che mai. A ogni killer la sua filigrana e il suo sfondo, a ciascuno il suo stile. Ma tutti accomunati da un unico obiettivo: togliere di mezzo Brad Pitt.

L'attore interpreta infatti un sicario che sembra convinto di voler seppellire i ferri del mestiere e darsi al pacifismo, pur continuando col proprio lavoro. Peccato che quel lavoro "facilissimo" su un treno in pieno Giappone - recuperare una valigetta - si dimostrerà tutt'altro che semplice, mettendo sul suo cammino tutta una serie di eccentrici "colleghi" che, però, saranno armati fino ai denti. Secondo voi ce la farà? E cosa vi aspettate dal film? Parliamone nei commenti!