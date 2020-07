Bullet Train: Brad Pitt protagonista del nuovo action movie di David Leitch

Il nome di David Leitch è indissolubilmente legato al genere dei film d'azione e non potrebbe essere diversamente dopo la sua regia di Atomica Bionda, Deadpool 2 e Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Adesso il regista è tornato in pista grazie a Bullet Train e nelle ultime ore è stato annunciato anche il nome del protagonista: il premio Oscar Brad Pitt.

La pellicola è firmata nientemeno che da Sony Pictures e la sceneggiatura scritta da Zak Olkewicz è basata sul romanzo giapponese Maria Beetle, thriller senza esclusione di colpi pubblicato nel 2010 dallo scrittore Kotaro Isaka.

Bullet Train sarà prodotto dallo stesso Leitch e da Kelly McComick tramite la loro compagnia 87North, Brittany Morrissey supervisionerà il progetto per conto della Sony. I dettagli della trama sono ancora sconosciuti, ma è stato reso noto che sarà una storia emozionante e dalla rapida evoluzione, le cui riprese sono però a prova di misure anti-COVID. L'indizio che suggerirebbe un tipo di azione a medio o lungo raggio, quindi sul genere di Fast & Furious, ma non è detto che nei prossimi mesi non vengano girate scene adesso impossibili da realizzare.

Per Pitt e Leitch questa sarà la seconda collaborazione, essendo l'attore apparso in Deadpool anche se solo per un breve cameo, che troverete nel player in calce.