Bullet Train arriva su Sky e inaugura il canale dedicato a Brad Pitt

Bullet Train è già arrivato in home video ma adesso l'action con Brad Pitt si sta preparando a debuttare in tv grazie a Sky Cinema, dove darà il là anche ad una programmazione interamente dedicata alla superstar di Hollywood.

Il film, diretto da David Leitch (Deadpool 2, Fast & Furious - Hobbs & Shaw) e tratto dal romanzo di Kōtarō Isaka "I sette killer dello Shinkansen", e che include nel cast anche Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio, Ryan Reynolds e Sandra Bullock, sarà in onda lunedì 27 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Brad Pitt Mania), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Tra i titoli che comporranno invece la Sky Cinema Collection – Brad Pitt Mania, una programmazione dedicata al grande divo di Hollywood, ci saranno: la rilettura di Quentin Tarantino della Seconda guerra mondiale di BASTARDI SENZA GLORIA con Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l’Oscar, e la commedia dei fratelli Coen BURN AFTER READING – A PROVA DI SPIA con George Clooney; non mancheranno poi pellicole struggenti come il film su amore e morte VI PRESENTO JOE BLACK, con Anthony Hopkins, e il film di David Fincher vincitore di tre Oscar IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON con Cate Blanchett, e infine da non perdere la storia del celebre e amato bandito del West L’ASSASSINIO DI JESSE JAMES PER MANO DEL CODARDO ROBERT FORD con Casey Affleck, il dramma giudiziario di Barry Levinson SLEEPERS, con Robert De Niro e Dustin Hoffman, il kolossal ispirato al poema omerico TROY, con Eric Bana e Orlando Bloom, il coinvolgente biopic sul baseball L’ARTE DI VINCERE con Jonah Hill e Philip Seymour Hoffman e l’avvincente film bellico FURY con Shia LaBeouf.

Per altre curiosità ecco tutto quello che dovete sapere su Bullet Train.