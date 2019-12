Buick 8, ecco chi produrrà l'adattamento del celebre romanzo horror di Stephen King

La scorsa estate sono emersi i primi dettagli su un adattamento cinematografico di Buick 8, celebre romanzo horror scritto dal Re Stephen King e pubblicato nel 2002.

In queste ore Deadline ha riportato che l'attore Thomas Jane e la produttrice Courtney Lauren Penn uniranno le forze per formare una nuova compagnia con base a Los Angeles chiamata Renegade Entertainment, il cui primo progetto sarà proprio l'adattamento del romanzo Buick 8.

La Renegade, che svilupperà e produrrà film, TV, giochi e altri contenuti, sta collaborando con King in persona per portare al cinema il romanzo thriller/horror: la storia è incentrata su un'auto che rappresenta una porta verso un'altra dimensione. L'ambientazione è quella della cittadina rurale di Statler, in Pennsylvania, dove la polizia di stato ha tenuto una misterioso Buick Roadmaster del 1954 nel capannone dietro la caserma per oltre venti anni. Quando la città è afflitta da strani eventi soprannaturali, si scopre che la Buick non è quello che sembra.

"Buick 8 è un progetto emozionante e profondamente personale per noi", hanno detto Jane e la Penn. "Mentre esploriamo un mistero strutturato in modo unico che abbraccia gli anni '70, '80, '90 e post-11 settembre, incentrato sulla ricerca di un figlio sulla verità dietro l'improvvisa morte di suo padre, insieme ai primi amori e ai primi dolori, incontreremo anche misteri terrificanti e filosofici generati da eventi inspiegabili collegati all'auto che dà il titolo al film. Siamo onorati che Stephen stia sostenendo la nostra visione del suo romanzo brillante e provocatorio."

Quello prodotto da Thomas Jane sarà il primo adattamento del romanzo: in passato, produzioni mai realmente avviate vennero associate ai nomi di George Romero e Tobe Hooper. Lo stesso Jane è apparso negli adattamenti di L'Acchiappasogni, The Mist e 1922.

