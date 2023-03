L'ora più buia, Gary Oldman fu costretto a fumare 12 sigari al giorno per il film!

L'ora più buia portò a Gary Oldman il suo meritato primo Oscar per la sua totalizzante interpretazione del primo ministro inglese Winston Churchill. L'interpretazione dell'attore fu una grande scuola di method acting tanto da portarlo ad avere diversi problemi di salute causati dal fumo.

Winston Churchill, infatti, era particolarmente famoso per l'essere un fumatore incallito. In buona parte delle scene del film il personaggio compare con un sigaro tra le dita e ciò costrinse Oldman a fumarne una media di ben 12 al giorno durante le riprese. Quelli utilizzati raggiungevano la quotazione record di 30mila sterline ma ciò non ha messo l'attore al riparo da gravi conseguenze dal punto di vista della salute.

Nonostante il premio Oscar ricevuto, la pellicola ha portato diversi problemi a Gary Oldman compresa una causa per l'Ora più Buia che riguarderebbe l'abbandono di un progetto nel 2015 sempre incentrato su Churchill. Secondo quanto raccontato dall'attore inglese i tanti sigari fumati sul set gli avrebbero causato una intossicazione da nicotina che l'ha costretto a sottoporsi ad un delicato intervento di colonscopia durante la pausa tra le riprese. Gary Oldman ha svelato questo spiacevole retroscena durante una puntata del Graham Norton Show precisando i "dolori" che può causare la vittoria di un Oscar.

Nel frattempo Gary Oldman ha annunciato il ritiro dopo il suo ultimo progetto lasciando il mondo del cinema senza parole. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!