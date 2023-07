Bugs Bunny e i Looney Tunes...dal vivo?! L'evento per grande schermo tutto da scoprire

In attesa di saperne di più sul film live-action di Bugs Bunny annunciato qualche mese fa, arriva in Italia Bugs Bunny at the Symphony, un'irresistibile appuntamento 'dal vivo' con gli iconici personaggio Warner Bros. Discovery.

I classici cortometraggi animati saranno proiettati sul grande schermo, con le partiture originali (di ispirazione classica) eseguite in perfetta sincronia, sabato 30 settembre 2023 (alle ore 15.00 e alle ore 19.00) e domenica 1 ottobre (alle ore 15.00) all'Auditorium Conciliazione, in occasione della serata d'apertura della seconda edizione del Roma Film Music Festival: le iconiche musiche di Carl Stalling e Milt Franklyn saranno eseguite dall'Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro George Daugherty, per un concerto creato dal Maestro Daugherty e da David Ka Lik Wong in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e prodotto da Daugherty, Wong e Amy Minter per IF/X Productions.

Questo "cine-concerto", unico nel suo genere, è stato acclamato dal pubblico e dalla critica a livello internazionale registrando il tutto esaurito per ben tre decenni. Le performance delle più grandi orchestre hanno animato i palchi delle più grandi sale da concerto del mondo, dall'Hollywood Bowl alla New York Philharmonic, dalla Royal Philharmonic alla Sydney Opera House. Questa entusiasmante combinazione di animazione e musica viene ora celebrata con una nuova edizione per il 30° anniversario, con i protagonisti della saga come Bugs Bunny, Daffy Duck, Taddeo, Wile E. Coyote e Beep Beep) e tutti gli altri, accompagnati dalle spettacolari musiche di Stalling e Franklyn, ispirate a Wagner, Rossini, J. Strauss, Liszt, Smetana, von Suppé, Tchaikovsky, Mendelssohn, Ponchielli, Donizetti e tanti altri compositori dell'età dell'oro. L’atteso debutto a Roma si svolge inoltre in occasione del 100esimo anniversario della Warner Bros, i cui festeggiamenti saranno celebrati in tutto il mondo.

Per info e biglietti, visitate il sito di Ticketone.