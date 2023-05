Bugs Bunny, un live-action sul coniglio Looney Tunes è ufficialmente in lavorazione

Dopo il flop di Space Jam 2, i Looney Tunes ci riprovano: un film su Bugs Bunny è ufficialmente in lavorazione, come riporta l'account Twitter @DiscussingFilm. A sceneggiare la pellicola sarà Robert Rugan.

Così scrive Rugan sul proprio sito ufficiale: "Sono stato assunto per scrivere un nuovo film a metà tra live-action e animazione su BUGS BUNNY per la Warner Brothers!! Molte altre novità in arrivo..." Il regista viene ricordato per Alice's Misadventures in Wonderland, Danny and the Wild Bunch e The Wallet and the Watch.

Bugs Bunny è il coniglio antropomorfo della serie di cartoni animati Looney Tunes. Ideato nel 1938, esordì per la prima volta nel fumetto Loonedy Tunes and Merrie melodies Comics, edito dalla Dell Publishing nel 1941. Il successo del personaggio cinematografico è tale da renderlo il nono più rappresentato al mondo – basti pensare alla sua stella sulla Hollywood Walf of Fame. Era il gennaio 2021 quando Bugs Bunny e Duffy Duck figurarono nel nuovo trailer della serie animata HBO. Negli Stati Uniti è attualmente doppiato da Eric Bauza, mentre in Italia da Davide Garbolino (voce di Chiaki Takahashi in Yattaman - Il film, Augustus Prew ne I Borgia, Manny Jacinto in The Good Place).

La sua recente "partecipazione" in Space Jam: New Legends, però, non è stata molto fortunata: il film ha ottenuto il 25% delle recensioni professionali positive su Rotten Tomatoes e un punteggio di 36 su 100 su Metacritic. Speriamo che il nuovo live-action riuscirà a rialzare l'asticella qualitativa.

E voi cosa ne pensate? Un film dedicato è un ottimo espediente per nobilitare il personaggio, oppure risulterebbe superfluo? Fatecelo sapere nei commenti!