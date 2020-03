Buffy: Ben Affleck ricorda che nel film del 1992 la sua battuta venne doppiata

La breve performance di Ben Affleck nel film Buffy l'ammazzavampiri non venne ritenuta all'altezza dalla regista Fran Rubel Kuzui. A dichiararlo è stato lo stesso Affleck, che ha ricordato ironicamente la sua partecipazione al film agli inizi degli anni '90, quand'era ancora agli esordi nel mondo del cinema, avendo girato soltanto un altro film.

"Apparentemente sono talmente pessimo in quel film che la mia unica battuta, mi pare fosse 'take it', è stata doppiata, anche se io pensavo di essere andato bene e la regista sembrava contenta. Sono andato a vedere il film comprandomi il biglietto e mi sono reso conto che quella non era la mia voce. Non ero io. A quanto pare la regista ha detestato la mia performance talmente tanto da doppiare la mia unica battuta. Sono stato doppiato in inglese!" ha esclamato Affleck.



Buffy l'ammazzavampiri uscì nel 1992, prodotto e scritto da Joss Whedon - che poi creerà la serie di successo con Sarah Michelle Gellar - e diretto da Fran Rubel Kuzui, con il cast composto da Kristy Swanson, Donald Sutherland, Paul Reubens, Rutger Hauer, Luke Perry e Hilary Swank.

Ben Affleck nel film ha un ruolo non accreditato di giocatore di basket, che s'imbatte in un lupo mannaro nel bel mezzo di una partita di liceo.

Il film guadagnò soltanto 16 milioni di dollari al botteghino ma ispirò una delle serie più iconiche degli anni successivi, dal 1997 al 2003.

Ben Affleck ha avuto un crollo sul set di Tornare a vincere, film diretto da Gavin O'Connor, come ammesso dallo stesso regista.

Affleck ha dichiarato in ogni caso che la sfida più grande non è stata interpretare un alcolista.