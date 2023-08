Bufera di Jamie Foxx: post su Instagram reputato anti-semita, le scuse dell'attore

Nei giorni scorsi Jamie Foxx ha commentato su Instagram i suoi misteriosi problemi di salute, ma in queste ore un nuovo post sul social network ha scoperchiato contro di lui un vero e proprio Vaso di Pandora.

L'attore di Miami Vice e del nuovo film Netflix Hanno clonato Tyrone, infatti, è stato accusato di antisemitismo per via di un post pubblicato su Instagram e quasi immediatamente cancellato: "Hanno ucciso questo tizio di nome Gesù … Cosa pensi che faranno a te???! #fakefriends #falselove" diceva il post originale, cui è seguito un secondo post in cui Jamie Foxx si è pubblicamente scusato con i suoi followers, pur ribadendo di essere stato assolutamente frainteso.

"Voglio scusarmi con la comunità ebraica e con tutti coloro che sono stati offesi dal mio post", ha scritto l'attore in un nuovo post su Instagram, disponibile in calce all'articolo. “Capisco che la mia scelta di parole è stata infelice e mi dispiace tanto. Non è mai stata questa la mia intenzione. Per chiarire, nei giorni scorsi sono stato tradito da una persona che reputo un falso amico ed è questo ciò che intendevo con il termine 'loro', niente di più. Nel mio cuore c'è solo amore per tutti quanti. Amo e sostengo la comunità ebraica. Le mie più sentite scuse a chiunque sia stato offeso…Nient'altro che amore sempre, Jamie Foxx."

Qui sotto, potete trovate il post di scuse di Jamie Foxx.