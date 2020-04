Bufera Ezra Miller: ecco la versione dei testimoni dell'aggressione

La notizia dell'ultim'ora è la l'aggressione, presunta, compiuta da Ezra Miller ai danni di una fan: dopo la pubblicazione del video che ha fatto il giro del web, adesso a parlare sono i testimoni dell'episodio che potrebbero aiutare a chiarire le dinamiche della vicenda.

Secondo quanto riportato da Variety, il video risale allo scorso 1 aprile intorno alle 18 e, nonostante le prime voci che si trattasse di uno scherzo, l'aggressione sarebbe tutt'altro che un pesce d'aprile.

Il portale statunitense ha infatti raccolto alcune testimonianze dello staff del Prikið Kaffihús, il caffè nel centro di Reykjavik in cui l'attore è solito trascorrere del tempo durante i suoi soggiorni nella città islandese.

Più persone hanno confermato la stessa versione, secondo cui Miller sarebbe stato accerchiato da un folto gruppo di fan che, a causa della loro insistenza, avrebbero causato lo scatto d'ira dell'attore.

Nel video si distinguono chiaramente Miller pronunciare le parole "Vuoi combattere? È quest che vuoi?" appena prima di afferrare il collo della ragazza, episodio prontamente ripreso da un passante, il cui video è stato bruscamente interrotto.

Miller, protagonista del prossimo The Flash targato Warner Bros., non ha ancora fatto alcuna dichiarazione in merito all'increscioso episodio e non è detto che quest'ultimo possa in qualche modo intaccare la sua carriera.



L'attore è infatti anche tra i membri titolari del cast di Animali Fantastici, spin-off di Harry Potter di casa Warner, nel quale assisteremo ad un nuovo epico scontro tra bene e male e un eventuale conflitto con la casa produttrice potrebbe mettere in pericolo entrambi i ruoli.