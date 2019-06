Con un budget di 225 milioni di dollari, Tenet è il film più costoso di Christopher Nolan

"Un gigantesco e innovativo blockbuster d'azione": così le prime indiscrezioni ci presentavano l'attesissimo Tenet di Christopher Nolan, spy-thriller con protagonisti John David Washington e Robert Pattinson, e a quanto pare la descrizione si avvicina molto alla grandezza del film e al cospicuo investimento stanziato per girarlo.

Stando infatti a quanto riporta Indiewire, Tenet ha un budget di circa 225 milioni di dollari, una cifra da capogiro per un film completamente originale, né sequel né reboot, ma che rende tutti i fan del regista felici, visto che dovrebbe trattarsi di qualcosa di davvero colossale. In fondo lo diceva anche lo stesso Pattinson, che leggendo la sceneggiatura ha definito il film "qualcosa di incredibile e irreale".



Nolan si sta comunque preparando a girare parte del progetto in Estonia, dove è stato infatti l'emittente pubblica estone (ERR) a rivelare per prima l'esorbitante budget di produzione. Il ministro delle finanze estone, Martin Helme, è inoltre desideroso di finanziare Tenet con circa 5.6 milioni di dollari provenienti dal fondo cinematografico della Films Estonia, dato che dai primi dati si prevede che la produzione dovrebbe aumentare considerevolmente l'economia locale.



"È una grande vittoria per L'Estonia", ha detto Helme: "Da una parte, i soldi versati a sostegno torneranno nelle casse dello stato come tasse, dall'altra c'è invece lavoro entrante in diversi settori, dall'industria del cinema fino ai ristoranti". ERR riporta che i funzionari statali hanno già annunciato la chiusura di molti tratti stradali per un arco di 24 ore il prossimo 31 giugno, proprio a causa delle riprese.



Sia John David Washington che Robert Pattinson sono già sbarcati a Tallin, capitale dell'Estonia, dove si stanno preparando per le riprese. Oltre all'Estonia, Tenet toccherà altri sei paesi di tutto il mondo. Non vediamo l'ora di saperne di più.