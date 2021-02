Bud Spencer: la star di Chi Trova un Amico Trova un Tesoro diventa un whisky

Questa sera Bud Spencer torna in tv al fianco di Terence Hill con Chi Trova un Amico Trova un Tesoro, un film del 1981 diretto dal regista Sergio Corbucci nonchè dodicesima pellicola portata al successo dalla celebre coppia.

Nei mesi scorsi, proprio per rendere omaggio al celebre attore di origini napoletane, una distilleria tedesca ha deciso di realizzare un whisky con il suo nome. Il prodotto messo in vendita da novembre 2020 si chiama "Bud Spencer - The Legend". Dietro questa società di marketing c'è un discendente del barbuto eroe dei film cult degli anni '70 e '80. Stiamo parlando di Alessandro Pedersoli che non è solo il nipote di Bud Spencer, ma anche, insieme a Marcus Zölch, il manager di Terence Hill.

Come sottolineato dalla pagina web ufficiale dell'azienda produttrice, si tratta di un whisky single malt prodotto attraverso una doppia distillazione, viene invecchiato per tre anni in botti Amarone ed ex Bourbon. La bottiglia da 0,7 litri costa 34,90 euro. Vi è poi anche la versione smoky prodotta con malto d'orzo proveniente Highlands scozzesi. Come potete vedere nell'immagine riportata di seguito, l'etichetta del whisky riporta il faccione stilizzato dell'attore intento a dare un pugno.

Sembra tra l'altro che tra Terence Hill e Bud Spencer non ci siano mai stati battibecchi, i due sono sempre stati una coppia affiatatissima sin dagli inizi. Se volete inoltre, potete dare uno sguardo alle curiosità che abbiamo raccolto per voi su Miami Supercops.