Bud Spencer, parla la figlia: 'Dopo la morte papà volle farmi sapere di stare bene'

L'affetto dei fan nei confronti di Bud Spencer era evidente già ai tempi della massima notorietà dell'attore, ma se possibile lo è stato ancora di più dopo la morte della storica spalla di Terence Hill, quando a venire a galla fu la stima per l'uomo ancor più che per l'attore.

Il motivo per cui il protagonista di film come Lo Chiamavano Trinità fosse così benvoluto lo si ritrova facilmente nel modo in cui la figlia Cristiana Pedersoli parla ancora oggi di lui, ricordandolo come un uomo dolce, affettuoso e sempre gentile nei modi esattamente come il suo compare Terence Hill.

Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere, Cristiana ha anche voluto ricordare un toccante episodio accaduto poco dopo la morte del padre, quando un fan cominciò a spedirle in continuazione delle lettere in cui le diceva che Bud avrebbe voluto che sua figlia cercasse qualcosa in una credenza in radica con una ribaltina, che però non sembrava esistere in casa Pedersoli.

Qualche tempo dopo, però, un cassetto con quelle caratteristiche fu rinvenuto all'interno di un armadio: "Nei cassetti c’era un astuccio con una foto di mio padre abbracciato a sua madre, nonna Rina. Voleva dirmi che erano insieme e stava bene". Cristiana Pedersoli ha parlato anche di Terence Hill, definendolo uno zio e ammettendo di esser stata davvero innamorata di lui da piccola.