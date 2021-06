Bud Spencer, 5 anni fa l'addio: ecco dove trovare i film con Terrence Hill in streaming

Il 27 giugno del 2016 ci lasciava Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, il "gigante buono" del cinema italiano che è riuscito a conquistare l'affetto degli spettatori grazie ai suoi ruoli indimenticabili tra spaghetti western, commedie d'azione e ovviamente botte da orbi.

E quale modo migliore per ricordarlo se non rivederlo in azione in coppia con Terrence Hill? Molti film della coppia sono infatti disponibili comodamente in streaming, a partire da Rai Play, dove potete trovare Porgi l'altra guancia, pellicola del 1974 per la regia di Franco Rossi che racconta la storia di un missionario e un finto sacerdote mentre cercano di aiutare gli abitanti di un'isola dei caraibi.

Il catalogo più fornito di pellicole con Bud Spencer e Terrence Hill è però quello di Disney+, che propone alcuni dei film più iconici interpretati dalla coppia: da Altrimenti ci arrabbiamo (di cui è in arrivo un remake con Christian De Sica) a Lo chiamavano Trinità, passando per Nati con la camicia e Miami Supercops.

Ecco la lista completa di Disney+:

Non c'è due senza quattro

Nati con la camicia

Pari e dispari

Miami Supercops

Altrimenti ci arrabbiamo

Chi trova un amico trova un tesoro

Lo chiamavano Trinità

... continuavano a chiamarlo Trinità

... più forte ragazzi!

Io sto con gli ippopotami

