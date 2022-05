Bucky F*cking Dent: David Duchovny di X-Files adatta, dirige e interpreta il suo romanzo

La star dell'iconica serie TV X-Files debutterà presto alla regia dell'adattamento cinematografico di una delle sue opere letterarie: si tratta di Bucky F*cking Dent, pellicola di cui sarà autore, regista e protagonista.

Il film sarà ambientato nella New York di fine anni '70: Duchovny interpreterà Marty, il padre del protagonista Ted, mettendo in scena la stessa relazione padre-figlio narrata nell'omonimo romanzo.

Dopo aver saputo che il padre sta lottando contro un cancro, Ted decide di trasferirsi da lui per prendersene cura, sperando di riavvicinarsi a lui. Marty è un grande fan della squadra di baseball dei Boston Red Sox e, stando vicino a lui, Ted si accorge che la salute del padre peggiora ogni volta che il team perde una partita. Per aiutare il padre, Ted escogita un piano, che mette in atto con l'aiuto dei vicini di casa, per fargli credere che i Red Sox siano riusciti a ottenere una fortunata serie di vittorie e farlo stare meglio.

Al momento quello di David Duchovny è l'unico nome noto del cast di Bucky F*cking Dent. L'attore è noto al grande pubblico per aver interpretato Fox Mulder nella serie TV X-Files dal 1993 al 2018: durante il corso del longevo show, Duchovny ha diretto qualche episodio e ha partecipato come autore.

Duchovny ha interpretato molti ruoli iconici e negli scorsi anni si è già cimentato in un'impresa simile a quella di Bucky F*cking Dent: nel 2004, infatti, ha scritto, diretto e recitato nel film House of D - Il mio amico speciale, con un cast che vedeva la presenza di Anton Yelchin, Téa Leoni, Frank Langella, nonché di Robin Williams con sua figlia Zelda.

Le riprese di Bucky F*cking Dent potrebbero iniziare già nei prossimi mesi, pertanto è probabile che arriveranno novità sugli attori che entreranno a far parte del cast dell'adattamento del romanzo di Duchovny, a cominciare dall'identità di chi interpreterà il protagonista.