Buck Rogers, il ritorno di una leggenda: Warner Bros. a lavoro su un nuovo film!

Buck Rogers si prepara a tornare: secondo numerose fonti Legendary Pictures sta chiudendo un accordo per i diritti del classico franchise di fantascienza con lo scopo di riportare l'eroe sul grande schermo per il pubblico di oggi.

Inoltre, lo studio ha intenzione di sviluppare un franchise articolato anche tra programmi TV, anime e altri progetti basati sul materiale originale. Don Murphy e Susan Montford, i produttori del franchise Transformers, sono a bordo per produrre il progetto tramite la loro società Angry Films. Non si sa ancora chi potrebbe essere chiamato per scrivere la sceneggiatura, né ci sono indicazioni su chi potrebbe finire sulla sedia del regista o chi interpreterà il personaggio: sembra che attualmente le cose siano ancora nelle primissime fasi di sviluppo, ma la firma del contratto sarebbe in dirittura d'arrivo.

Il film e tutti i progetti successivi che potrebbero sorgere saranno basati sul romanzo Armageddon 2419 A.D. Scritto da Philip Francis Nowlan, è stato originariamente pubblicato nel 1928 e ha introdotto il personaggio di Buck Rogers, un minatore che si risveglia dopo 500 anni di sonno sospeso per ritrovarsi in un mondo in guerra, molto diverso da quello che si era lasciato alle spalle. Gil Gerard ha interpretato il ruolo di Buck Rogers in un programma televisivo di breve durata andato in onda sulla NBC dal 1979 al 1981, con l'episodio pilota concepito come un vero e proprio lungometraggio distribuito nelle sale cinematografiche prima che la serie andasse in onda.

La mossa di Legendary sembra molto simile di Dune di Denis Villeneuve: il film, basato sul romanzo classico di Frank Herbert, uscirà ad ottobre 2022 e ci sono già piani per sequel e uno show televisivo per HBO Max.