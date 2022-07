BRZRKR: primo sguardo ai lavori in corso del cinecomix Netflix di e con Keanu Reeves!

Oltre un anno dopo l annuncio ufficiale di BRZRKR, il cinecomix Netflix con protagonista Keanu Reeves mostra sui social i propri 'lavori in corso' grazie ad un post dello sceneggiatore Mattson Tomlin.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo l'autore, regista del recente sci-fi Mother/Android e co-sceneggiatore di una delle prime bozze di The Batman di Matt Reeves (per il quale però non è stato accreditato, dato che la versione finale del film arrivata nelle sale include solo il regista e il suo collaboratore Peter Craig), ha pubblicato sui social un aggiornamento sullo status di BRZRKR, mostrando ai suoi follower una foto della sceneggiatura, insieme ad alcuni numeri della saga a fumetti che sta adattando. "Sono sconvolto e totalmente allibito che mi sia stato concesso di scrivere questo film", ha commentato Tomlin.

BRZRKR è una serie a fumetti di 12 volumi scritta da Keanu Reeves e disegnata dal famoso autore di fumetti Ron Garney: la storia segue le vicende del personaggio conosciuto come Berzerker, un essere immortale oggetto di studi del governo statunitense, con il quale ha stretto un accordo che gli permette di giustificare qualunque violenza e nefandezza. Con oltre 600.000 copie vendute, il primo numero di BRZRKR è diventato uno dei debutti di maggior successo degli ultimi 30 anni nel mondo del fumetto, e ha subito attirato l'attenzione di Netflix, che ne ha acquistato i diritti. Keanu Reeves sarà ovviamente il protagonista, anche se al momento non è chiaro quando partiranno le riprese.

Nel frattempo, la star tornerà il prossimo anno nell'attesissimo John Wick Capitolo 4, che ha una data d'uscita fissata per il 24 marzo 2023.