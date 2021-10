BRZRKR, lo sceneggiatore di The Batman scriverà il live-action dal fumetto di Keanu Reeves

Dopo il suo debutto come autore di fumetti in BRZRKR, Keanu Reeves sarà protagonista del film Netflix tratto dal suo lavoro, di cui sono in uscita i primi quattro numeri. In una recente intervista la star di Matrix ha parlato di come procede l'adattamento, annunciando l'ingaggio di Mattson Tomlin, tra gli sceneggiatori dell'attesissimo The Batman.

Tomlin scriverà il live-action, attualmente alle prime fasi dello sviluppo, mentre Netflix è intenzionata a realizzare anche una serie animata ispirata a BRZRKR.

"Stiamo lavorando con Netflix, ed è qualcosa di molto interessante" ha raccontato Keanu Reeves a Collider. "Ci faranno fare una bella storia R-rated. La mia ambizione o speranza non è quella di fare una versione filmata del fumetto in modo che abbiano cose in comune, ma che possiamo portarlo anche in altri posti [...] ci sono alcune regole nella storia, ma voglio anche che altri creatori ne facciano la loro versione. Quindi spero di fare una versione diversa di un metaverso in cui avere diversi narratori con un insieme di regole, ma con la possibilità di spaziare. [...] Abbiamo assunto come sceneggiatore per il film Mattson Tomlin. Ha appena iniziato a mettere insieme le cose. Ecco a che punto siamo."

Per quanto riguarda la versione animata, Keanu Reeves ha aggiunto di essere in contatto con un paio di società di animazione in attesa di capire che direzione dare al progetto.

La presentazione di BRZRKR a Us Book Show risale alla fine di maggio. Il fumetto, secondo la sinossi ufficiale, è incentrato su "un uomo conosciuto solo come B. che è mezzo mortale e mezzo Dio, maledetto e costretto alla violenza... e al sacrificio della sua sanità mentale."